Unfall auf der A45 bei Alzenau: Drei Menschen schwer verletzt

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Renault-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn Richtung Aschaffenburg. Zwischen den Anschlussstellen Alzenau-Mitte und Karlstein prallte sein Wagen aus bisher ungeklärten Gründen in das Heck eines vor ihm fahrenden VW Golf. Der Golf kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Renault legte noch etwa 300 Meter zurück, bevor auch er an der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Während der Renault-Fahrer und der Golf-Fahrer schwerverletzt mittels Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert wurden, musste die Beifahrerin im Renault – ebenfalls mit schweren Verletzungen –mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren. Die Feuerwehren aus Alzenau und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die Richtungsfahrbahn Aschaffenburg war rund zwei Stunden komplett gesperrt. (rah)