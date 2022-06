Unfall auf der A45 bei Alzenau aufgrund technischen Defekts

Auf Grund eines technischen Defekts kam es am Mittwoch gegen 17:45 Uhr zu einem Unfall auf der A 45 bei Alzenau Richtung Gießen.

An einer Mercedes-A-Klasse fiel akut die Lenkung aus, weshalb das Auto in einer leichten Linkskurve vom rechten Fahrstreifen aus in Richtung des linken Fahrstreifens zog und dann zwischen beiden Fahrstreifen stehen blieb. Der Fahrer eines Kleintransporters auf dem linken Fahrstreifen erkannte die Situation vor sich und konnte noch rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen. Ein direkt nachfolgender Toyotafahrer reagierte zu spät und fuhr deshalb auf das Heck des Kleintransporters auf. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Toyota aus. Der 33-Jährige kam zur weiteren Abklärung in ein Klinikum, blieb aber vermutlich unverletzt.

Eine spätere Überprüfung der Lenkung der A-Klasse bestätigte die Aussage des Autofahrers, dass die Lenkung ausgefallen war. Der Toyota und die A-Klasse mussten abgeschleppt werden. Der Kleintransporter konnte seine Fahrt noch bis zur Anschlussstelle Alzenau-Nord fortsetzen, erlitt jedoch einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden an den verunfallten Auto beträgt etwa 16000 Euro.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die A 45 in Fahrtrichtung Gießen für circa 30 Minuten voll gesperrt, bevor der Verkehr einspurig abfließen konnte. Die Feuerwehren aus Karlstein und Alzenau waren mit den Absicherungsarbeiten betraut.