Unfall auf der A3 bei Waldaschaff wegen zu höher Geschwindigkeit

Auch am Mittwoch blieb ein Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit an die herbstlichen Straßen- und Wetterverhältnisse nicht aus.

Gegen 12:50 Uhr war der Fahrer eines BMW auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Er verließ im Zuge dessen die Fahrbahn nach rechts auf den dortigen Grünstreifen. Dort kam er nach 300 Metern hinter der beginnenden Außenschutzplanke zum Stehen. Die Schutzplanke wurde beschädigt, ebenso entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach unterstützen vor Ort bei der Bergung des Fahrzeugs und der Absicherung der Unfallstelle.

Unfallflucht bei Aschaffenburg -Zeugen gesucht

Der Fahrer eines Citroen war am Donnerstag gegen 00:30 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A3 unterwegs. Auf Höhe Aschaffenburg wollte ein Kleintransporter vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den Citroen. Der Autofahrer versuchte durch ein Lenkmanöver eine Kollision zu vermeiden und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der schwarze Citroen drehte sich mehrfach um die eigene Hochachse und touchierte hierbei die linksseitige Betonleitwand. Im Anschluss kam er entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.500 Euro, verletzt wurde keiner der Insassen. Während der Reinigung der Fahrbahn und Abschleppung des Unfallfahrzeuges waren der linke und mittlere Fahrstreifen für eine Stunde gesperrt. Hier war die Feuerwehr Aschaffenburg unterstützend tätig.

Der Kleintransporter, der den Unfall verursacht hatte, entfernte sich vom Unfallort, ohne dass der Fahrer seine Personalien hinterließ. Von diesem Fahrzeug ist nichts Näheres bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Kleintransporter machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 mit der Verkehrspolizei Hösbach in Verbindung zu setzen.

Ölfilm auf dem Main bei Bürgstadt



Bei der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg ging eine Meldung über deutliche Ölschlieren auf dem Main bei Bürgstadt ein. Vor Ort konnte am Mittwochvormittag, gegen 10:50 Uhr, ein großflächiger, aber dünner Ölfilm im Uferbereich festgestellt werden. Die Testungen ergaben, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um Kraftstoff oder Schmieröl handelte. Vielmehr lag die Vermutung nahe, dass der Film aus Speiseöl bzw. Altfett besteht, was ein entsprechender leichter Geruch nach Küchenabfällen untermauerte. Höchstwahrscheinlich stammten die Ölreste von einem Schiff, jedoch konnte bislang kein Verursacher ausgemacht werden.

Sollte in diesem Bereich jemand etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, wird um Mitteilung an die Wasserschutzpolizei gebeten unter Tel. 06021/857-2680

Nach Rücksprache mit der Feuerwehr und diversen Entscheidungsträgern wurde auf weitere Maßnahmen zur Entfernung des hauchdünnen pflanzlichen Ölfilms aus Gründen der Verhältnismäßigkeit bzw. wegen geringer Erfolgsaussichten verzichtet.

