Unfall auf der A3 bei Waldaschaff endet glimpflich

Gegen 9 Uhr war ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff und der Kauppenbrücke wurde ihm die regennasse Fahrbahn zum Verhängnis. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte in die Mittelabtrennung, querte die komplette Fahrbahn, fuhr etliche Meter im Grünstreifen und am Hang entlang, bevor es am Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Der Fahrer kam augenscheinlich mit leichten Verletzungen davon. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Anders erging es seinem Fahrzeug. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung zur Fahrbahnreinigung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges auf zwei Fahrstreifen vorbeilaufen.

Ralf Hettler