Unfall auf der A3 bei Stockstadt: Ford-Fahrer kann sich selbst befreien

Kurz nach 14 Uhr wollte ein 45-jähriger Ford-Fahrer an der Anschlussstelle Stockstadt von der A3 aus Richtung Würzburg kommend auf die B469 Richtung Mainhausen abfahren. Als er von der Parallelfahrbahn der Autobahn in den Zufahrtsbereich der Bundesstraße einfuhr, kam sein Wagen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach links und prallte in die Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf der Beifahrerseite. Während der Fahrer das Auto unverletzt verlassen konnte, entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden, der sich auf mehrere zehntausend Euro summiert. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Mainaschaff und Aschaffenburg waren im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs war der Zufahrtsbereich zur Bundesstraße gesperrt. (rah)