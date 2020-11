Für erhebliche Behinderungen sorgte ein Unfall auf der A3 bei Hösbach am Montagvormittag. Gegen 10:50 Uhr war eine 19-jährige VW-Fahrerin auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Aufgrund einer Baustelle in der Autobahneinhausung war die rechte Spur gesperrt. Als die Fahrerin deswegen zwischen Anschlussstelle und Tunnel auf die mittlere Spur wechselte, übersah sie vermutlich einen auf diesen fahrenden Lastwagen. Der Polo kollidierte mit dem Laster und prallte schließlich in die linke Wand der Einhausung. Bei der Kollision erlitt die junge Frau leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Hösbach und Waldaschaff sicherten gemeinsam mit der Autobahnmeisterei die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Strecke war rund 30 Minuten komplett gesperrt. Der Polo hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler