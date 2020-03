Unfall auf der A3 bei Bessenbach: Ford fängt Feuer

Um kurz nach 11.30 Uhr fuhr ein Lastwagen auf der Autobahn in Richtung Würzburg. Zwischen der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff und der Kauppenbrücke wechselte der Laster von der rechten auf die mittlere Spur, vemutlich um ein Fahrzeug zu überholen. Ein auf der mittleren Spur fahrender Laster zog mit seinem Silo-Gespann nach Links um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 55-Jährige Fahrer eines Ford, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte in das Heck des Silozuges und blieb in der Mittelleitplanke stehen. Bei dem Zusammenstoß fing der Ford Feuer. Der Fahrer des Silozuges und ein weiterer Ersthelfer konnten den Fahrer aus dem Ford befreien und den Brand bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte löschen. Der Ford-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und kam nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Straße. Zeitweise musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Ansonsten konnte während der Bergung der Unfallfahrzeuge der Verkehr auf der rechten Spur und den Standstreifen vorbeifahren.

Der Lastwagen, der den Unfall verursachte, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

Ralf Hettler