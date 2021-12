Unfall auf der A3 bei Bessenbach

Kurz nach 20.45 Uhr war ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Bessenbach prallte er in das Heck in das Opel. Bei dem Zusammenstoß wurden der 52-jährige Opel-Fahrer und 80-jährige Mitfahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Farhbahn und leiteten den Verkehr aus.

An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäeden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn war für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler