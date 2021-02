Am Kleintransporter entstand kein Sachschaden. Am Ford Fiesta wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro ausgegangen.

Aufgrund von widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten bittet die Polizei um Zeugenmeldungen. Hinweise unter Tel. 09351/97410.

Auffahrunfall

Burgsinn. Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer in der Rienecker Straße durch den Torbogen in Fahrtrichtung Ortsmitte. Dabei musste er abbremsen. Der nachfolgende 69-jährige Fahrer eines Sattelzuges erkannte dies offenbar zu spät und stieß leicht gegen die hintere Stoßstange des Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca.1.500,- Euro.

Wildunfälle

Burgsinn. Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Fellen in Fahrtrichtung Burgsinn. Dabei querte ein Rehbock die Fahrbahn und wurde vom Pkw VW des 50-Jährigen erfasst und getötet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert.

Gräfendorf. Bereits am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 17 zu einem Wildunfall. Eine 29-jährige Autofahrerin erfasste auf der Strecke von Michelau in Richtung Weikersgrüben ein Reh, welches die Fahrbahn querte. Das Wild verstarb. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

grr / Pressemitteilung der Polizeistation Gemünden