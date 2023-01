Unfall auf dem Aschaffenburger Ostring sorgt für Stau

Gegen 6.45 Uhr wollte eine Suzuki-Fahrerin von der Ludwigsallee kommend auf den Stadtring in Richtung Damm auffahren, vermutlich verwechselte sie Auf- und Abfahrtsbereich und fuhr auf dem Abfahrtsbereich in entgegengesetzter Richtung auf den Ring. Die Fahrerin eines VW, die zur gleichen Zeit vom Ring abfahren wollte, hielt ihr Fahrzeug daraufhin an. Ein hinter ihr fahrender Skoda-Fahrer wich dem VW noch aus und bremste stark ab, was der Fahrer eines dahinter folgenden Hyundai zu spät erkannte und in das Heck des Skoda prallte.

Die Insassen aller beteiligten Unfallfahrzeuge blieben unverletzt, jedoch wurde durch den Unfall die Fahrbahn in Richtung Schweinheim blockiert. Die Feuerwehr Aschaffenburg war im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern, die Fahrbahn zu reinigen und den Verkehr zu regeln. Am Skoda und am Hyundai entstanden erhebliche Schäden, welche sich auf mehrere tausend Euro summieren. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen.

Ralf Hettler