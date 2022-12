Unfall auf B8 in Kleinostheim

Hoher Schaden ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Kleinostheim entstanden. Gegen 9.45 waren Arbeiter des staatlichen Bauamtes an der B8 in Höhe des Industriegebiets an der Pfingstweide mit Arbeiten beschäftigt. Ihr Fahrzeug stand ordnungsgemäß gesichert am rechten Fahrbahnrand, als eine 26-jährige Audifahrerin auf der Bundesstraße von Kleinostheim kommend in Richtung Karlstein aus bislang ungeklärten Gründen in das Heck des Fahrzeugs prallte.

Audi kommt quer auf der Fahrbahn zum Stehen

Der Audi kam danach quer zur Fahrbahn zum Stehen. Während in dem Mercedes des Bauamtes zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen waren, wurde die Audifahrerin nach ersten Erkenntnen leicht verletzt. Sie wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Kleinostheim sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 72.000 Euro.

Ralf Hettler