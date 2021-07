Unfall auf B8 bei Kleinostheim  Fahrer im Krankenhaus

Der Mann war gegen 11 Uhr auf der B8 von Kleinostheim kommend in Richtung Karlstein unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nach links von der Straße abkam, einen Graben und den Radweg überquerte, in einen Zaun fuhr und am Ende in einem Waldstück stehen blieb. Die Polizei schließt eine medizinische Ursache als Auslöser für den Unfall nicht aus.

Der 71-Jährige wurde durch Notarzt und Rettungsdienst versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Auto musste mit einem Kran aus dem Waldstück geborgen werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, unterstützt von Feuerwehrleuten aus Kleinostheim und Karlstein, war die B8 für einen knappe halbe Stunde gesperrt.

rah