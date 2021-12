Unfall auf B8 Bei Aschaffenburg - Mann leicht verletzt

Der Fahrer eines Renault befuhr gegen 19 Uhr den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Aschaffenburg. Beim Überholen eines auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Audi, kam der Renault zu weit nach rechts. In der Folge berührten sich beide Fahrzeuge, wodurch der Renaultfahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Mittelleitplanke schleuderte. Hier blieb der Renault entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Der Renaultfahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Bundesstraße war kurzzeitig für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn komplett gesperrt. Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainaschaff mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Vorfahrtsberechtigten übersehen - Unfall in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag kam es in der Rhönstraße zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6000 EUR Sachschaden. Gegen 16:00 Uhr befuhr der Nutzer eines Mercedes die Rhönstraße in Fahrtrichtung Würzburger Straße. An der Einmündung zur Rotwasserstraße übersah der Mercedesfahrer einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Audi. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen, wobei zum Glück keiner der Insassen verletzt wurde.

Unfallflucht in der Aschaffenburger Frohsinnstraße

Aschaffenburg. In der Aschaffenburger Frohsinnstraße kam es am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die bis dato noch unbekannte Fahrerin eines silbernen SUV fuhr auf Höhe der Hausnummer 24 auf einen dortigen Parkplatz und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten blauen Pkw Opel. Im weiteren Verlauf versuchte die Unfallverursacherin mehrfach ihren SUV einzuparken, wobei sie noch mindestens ein weiteres Mal mit dem geparkten Opel kollidierte. Nach den gescheiterten Einparkversuchen entfernte sich die Verursacherin schließlich unerlaubt mit ihrem Fahrzeug über die Erthalstraße und Weißenburger Straße in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an dem Opel beziffert sich auf etwa 1000 EUR.

Unfallflucht in Hösbach

Hösbach. Gegen 16:40 Uhr wollte der Fahrer eines BMW von der Hauptstraße aus kommend in die Schöllkrippener Straße abbiegen. Vor dem BMW befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Lexus mit irischer Zulassung. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, setzte der Fahrer des Lexus seinen Pkw zurück und kollidierte hierbei mit dem BMW des Geschädigten. Im Nachgang an den Unfall wollte der Lexusfahrer vor Ort den Schaden mit einem zweistelligen Bargeldbetrag begleichen. Nachdem der Sachschaden an dem BMW augenscheinlich deutlich im dreistelligen Bereich lag, lehnte der Geschädigte das Angebot des Unfallverursachers aus nachvollziehbaren Gründen ab und verständigte die Polizei. Dies veranlasste den Fahrer des Lexus dazu, sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb zunächst ohne Erfolg. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg