Unfall auf B469 bei Wörth  Zwei Transporter-Fahrer verletzt

Gegen 13.30 Uhr hatte der 39 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Sprinter auf der B469 in Höhe Wörth wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen anhalten müssen. Da es an dieser Stelle der B469 in Richtung Miltenberg keinen Standstreifen gibt, war bereits eine Polizeistreife zur Absicherung des Pannenfahrzeugs unterwegs. Doch noch bevor die Streife den Ort erreichte, erkannte der Fahrer eines VW-Crafter den stehenden Sprinter zu spät und prallte ins Heck des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls stellte sich der Crafter quer und blockierte beide Fahrspuren.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Bis die Unfallstelle geräumt war, war die B469 in Richtung Miltenberg bis etwa 15.30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Obernburg und Eisenbach sicherten die Unfallstelle, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr ab Obernburg von der Bundesstraße ab. Durch die lange Sperrung der B469 kann es auch auf den Ausweichstrecken zu Verkehrsbehinderungen.

Ralf Hettler