Unfall auf B469 bei Wörth - Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer bei Unfall auf B469 nahe Wörth schwer verletzt

Kurz vor 15 Uhr war der 51-jährige Harley-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Wörth-Nord kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Harley und einem Ford, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich so schwer verletzte, dass er nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Seine Maschine prallte in die Mittelleitplanke, bevor sie am linken Fahrbahnrand zum Liegen kam. Auch der Ford kam nach der Kollision mit dem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab. Der 50-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten. Er kam offensichtlich mit leichten Verletzungen davon und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Wörth sicherte die Unfallstelle ab und reinige die Fahrbahn. Die Bundesstraße war über eineinhalb Stunden voll gesperrt. Da der genaue Unfallhergang bisher noch unklar ist, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Ralf Hettler