Unfall auf B469 bei Wörth - Frau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wörth wurde eine Skoda-Fahrerin schwer verletzt.

Kurz nach 13.15 Uhr wollte eine 53-jährige Skoda-Fahrerin, die von Miltenberg kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs war, die Bundesstraße an der Anschlussstelle Wörth/Seckmauern verlassen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und prallte in einen Wassergraben. Das Fahrzeug kam schließlich im Auffahrtsbereich wieder zum Stehen.

Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie musste nach einer Versorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Fahrzeug hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Wörth sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Der Auffahrtsbereich der Bundesstraße war über eine Stunde komplett gesperrt. Der Schaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler