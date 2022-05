Unfall auf A45 bei Kleinostheim: Vier Menschen teilweise schwer verletzt

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein VW-Fahrer an der Anschlussstelle Kleinostheim auf die Autobahn in Fahrtrichtung Gießen. Nach ersten Erkenntnissen wechselte er direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur und übersah dabei einen herannahenden BMW. Der BMW kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in das Heck des VWs. Durch die Wucht des Anstoßes kollidierten beide Autos noch mit den Leitplanken, bevor sie nach weit über 100 Metern zum Stehen kamen. Sowohl der VW-Fahrer als auch der Fahrer des BMW und zwei Mitfahrerinnen im BMW mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Kleinostheim und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Straße. Zur Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste eine Spezialmaschine anrücken. Beide Autos haben nur noch Schrottwert, der sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren dürfte. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn in Richtung Gießen war für über eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler