Unfall auf A45 bei Kleinostheim sorgt für Behinderungen

Weit über 50.000 Euro Schaden sind auf der A45 am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall entstanden.

Gegen 15 Uhr sperrte die Autobahnmeisterei die A45 am linken Fahrstreifen in Richtung Gießen zwischen Kleinostheim und Karlstein. Hier wurden Mäharbeiten durchgeführt. Ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer erkannte dies zu spät, wechselte kurz davor den Fahrstreifen und übersah dabei einen auf der rechten Spur fahrenden Ford eines 38-Jährigen. Der Peugeot kollidierte mit dem Ford, wurde von diesem abgewiesen und prallte in einen Verkehrssicherungsanhänger der Straßenmeisterei. Nach dem Zusammenstoß kam er an der Mittelleitplanke zum Stehen, während der Peugeot auf der rechten Spur zum Stehen kam.

Der Fahrer des Fords wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehrssicherungsanhänger und beide Autos haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeifahren. Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn mehrfach erneut kurz gesperrt werden.

Ralf Hettler