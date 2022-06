Unfall auf A45 bei Hörstein - Fahrer leicht verletzt

Kurz nach Mitternacht war ein 58-jähriger VW-Fahrer mit seinem Polo auf der Autobahn in Richtung Gießen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Alzenau-Hörstein/Karlstein kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenleitplanke. Anschließend querte der Polo die komplette Fahrbahn, prallte in die Mittelleitplane und blieb schließlich am Fahrbahnrand stehen.

Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Hörstein und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus und reinigten die Fahrbahn.

Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden.

Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges war die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt.

Ralf Hettler