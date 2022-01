Unfall auf A45 bei Alzenau: BMW kracht in Mittelleitplanke

Gegen 7.45 fuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn Richtung Gießen. Nach ersten Erkenntnissen wechselte vor ihm auf Höhe der Anschlussstelle Alzenau-Nord ein Auto von der rechten auf die linke Spur. Der BMW-Fahrer lenkte sein Auto nach links und prallte in die Mittelabtrennung.

Nach gut 100 Metern kam der BMW schließlich auf dem linken Seitenstreifen zum stehen. Während an dem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der auf der A45 über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. Der BMW musste abschleppt werden.

Eine Fachfirma beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die Feuerwehren aus Kahl und Karlstein waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro.

rah