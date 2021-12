Unfall auf A3 zwischen Bessenbach und Weibersbrunn - kurzzeitige Vollsperrung und Stau im Berufsverkehr

Nur noch Schrottwert haben zwei Fahrzeuge bei einem Unfall auf der A3 bei Waldaschaff am Montagmorgen. Gegen 8.30 Uhr war ein Fordfahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg auf der mittleren Spur unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und der Kauppenbrücke wollte er auf die linke Spur wechseln. Zeitgleich war ein Audi ebenfalls in der Fahrtrichtung Würzburg mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs.

Der Audifahrer versuchte noch einen Zusammenstoß zu vermeiden indem er nach rechts auswich, konnte aber nicht vermeiden, dass er mit seiner linken Fahrzeugseite mit der Beifahrerseite des Fords kollidierte. Anschließend kamen beide Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Beide Fahrer überstanden den Unfall unverletzt. An den Autos entstanden jedoch wirtschaftliche Totalschäden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge auf zwei Streifen vorbeifahren. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere 10.000 Euro summieren.

rah/kick