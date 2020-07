Schwerer Unfall auf A3 bei Weibersbrunn, sechs Menschen verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr, als ein Audi-Fahrer einen Stau wegen eines Pannenfahrzeuges zu spät erkannte und auf einen vor ihm fahrenden Ford prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen vor ihm fahrenden Toyota geschoben und dieser prallte noch in einen Mercedes.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, die vier Insassen im Ford und die Toyota-Fahrerin schwer verletzt.

Zwei Menschen wurden so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen werden mussten. Die übrigen vier schwer Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Neben den Feuerwehren aus Waldaschaff, Weibersbrunn und Dammbach, war auch das Rote Kreuz mit 22 Helfern und der Malteser-Hilfsdienst mit zwei Rettungstransportwagen im Einsatz.

Wegen der Hitze versorgten Mitglieder der Motorradstaffel des BRK die im Stau stehenden mit Getränken, berichtet Sven Oster, der Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Drei der vier Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Autobahn konnte erst gegen 17.45 Uhr nach Beendigung der Unfallaufnahme und dem Abtransport der Fahrzeuge wieder freigegeben werden. Die Feuerwehren waren unter der Leitung von Michael Edelmann, von der feuerwehr Weibersbrunn, mit 35 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz.

