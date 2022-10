Unfall auf A3 bei Wertheim: Mann verletzt

Frontal prallte der Fiat Punto gegen 21.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Helmstadt und Wertheim gegen die linke Leitplanke. Vermutlich ein geplatzter Reifen war die Ursache des Unfalls, bei dem ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand und der 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Punto ebenfalls mit einem gelb lackierten Mercedes eines 41-Jährigen zusammenstieß, sucht der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim Zeugen des Unfalls.

Wer den Unfall gesehen hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Tauberbischofsheim. Aus einer mobilen Tankstelle entwendeten Unbekannte etwa 200 Liter Diesel in Tauberbischofsheim. Zwischen 19 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montag saugten die Täter den Kraftstoff vermutlich von dem auf einer Baustelle im Schirrmannweg abgestellten Tank.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn