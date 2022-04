Unfall auf A3 bei Waldaschaff - VW Golf mit Kran geborgen

Gegen 12.15 Uhr war der Fahrer eines VW Golfs auf der A3 in Richtung Frankfurt auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Zwischen der Anschlusstelle Weibersbrunn und der Kauppenbrücke wollte er ein vor ihm fahrendes Anhängergespann überholen. Während er zum Überholen ansetzte, bemerkte er einen von hinten kommenden Kleintransporter. Beim Wiedereinscheren prallte er in den Anhänger des Gespanns, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Leitplanke zum Stehen.

Glück im Unglück hatten alle Fahrzeuginsassen. Diese kamen allesamt mit einem Schrecken davon und blieben unverletzt. Während das Gespann bestehend aus einem Opel, einem Anhänger und einem darauf verladenen Quad noch fahrbereit war, enstand am Golf wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste mittels eines Krans von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges auf zwei Fahrstreifen vorbeilaufen. Bezüglich des enstandenen Sachschadens liegen noch keine Infos vor.

rah/kick