Unfall auf A3 bei Weibersbrunn: Ein Mann verletzt

Die Regennasse Fahrbahn wurde einem BMW fahren am Montagmorgen zum Verhängnis. Gegen 8.30 Uhr war der 55-Jährige auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, fuhr die Böschung hoch überschlug sich. Schließlich landete er wieder auf den reifen auf dem Standstreifen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs musste ein Fahrtsreifen rund eine Stunde gesperrt werden.

Ralf Hettler/Sophie Buhler