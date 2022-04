Unfall auf A3 bei Weibersbrunn: 70-Jähriger in Auto eingeschlossen

Kurz nach 19 Uhrwar ein 70 Jahre alter Audifahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Weibersbrunn kollidierte er mit der Mittelabtrennung, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere hundert Meter hinter der Leitplanke und der Betonleitwand entlang bevor gegen ein elektronisches Verkehrszeichen prallte und dieses umwarf.

Der Fahrer wurde in sein Fahrzeug eingeschlossen. Anschließend wurde er nach eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl am Audi wie auch an dem elektronischen Verkerhsleitsystem entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden welche sich auf mehrere 10.000 Euro summieren. Der Audi musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran hinter der Betonwand hervorgehoben werden, bevor er abgeschleppt werden konnte. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs waren die rechte Spur und der Standstreifen für mehr als eine Stunde gesppert. Als Unfallursache geht die Polizei von einem medizinischen Grund aus.

rah/kick