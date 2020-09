Vier Menschen bei Unfall auf A3 bei Waldaschaff verletzt

Gegen 17 Uhr wollte der Fahrer eines Hondas, der in Richtung Frankfurt unterwegs war, ein vor ihm fahrendes Gespann aus einem Jeep mit Bootsanhänger überholen und wechselte von der mittleren auf die linke Spur. Hierbei übersah er einen auf der linken Spur herannahenden Mercedes.

Der Mercedes-Fahrer prallte in das Heck des Hondas. In Folge des Unfalls bemerkte ein Peugeot-Fahrer einen auf der Standspur stehenden Polo zu spät und kollidierte mit diesem. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Der Mercedes-Fahrer musste nur ambulant versorgt werden, eine Mitfahrerin und zwei Kinder aus dem Peugeot mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Hiervon wurde ein dreijähriges Kind mit dem Hubschrauber in die Klinik eingeflogen. Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich wahrscheinlich auf mehrere 10.000 Euro. Die Autobahn in Richtung Frankfurt war knapp eine Stunde komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr auf einer Fahrspur vorbeigeleitet. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

