Unfall auf A3 bei Waldaschaff - halbe Stunde Vollsperrung

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr, als ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer an der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff auf die A3 fuhr und dem Fahrer auf der nassen Strecke vermutlich das Heck des Wagens ausbrach. Der BMW schleuderte gegen eine Opel, der auf der mittleren Fahrspur unterwegs war. Der BMW blieb quer zur Fahrbahn stehen, der Opel rollte noch 150 Meter weiter, bis das total beschädigte Auto ebenfalls stehen blieb.

Unfall auf A3 bei Waldaschaff

Nach dem Unfall war die A3 bei Bessenbach für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

Die Fahrer des Opel wie des BMW wurden von Rettungsdienst vor Ort versorgt und danach zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Bis die schwer beschädigten Autos von der A3 geborgen waren, konnte der Verkehr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Aufräumarbeiten unterstützten die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Ralf Hettler