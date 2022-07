Unfall auf A3 bei Strietwald - 29-Jähriger stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 ist am frühen Donnerstagmorgen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer verstorben. Er war mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren, der sich auf dem Verzögerungsstreifen eines Parkplatzes befand. Die Autobahn war in Richtung Süden stundenlang komplett gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren ein Mercedes mit Gothaer Zulassung und eine rumänische Sattelzugmaschine mit Auflieger auf der A3 bei Aschaffenburg unterwegs. Offenbar wollten beide kurz hintereinander auf den Parkplatz Strietwald ausfahren. Aus noch zu ermittelnden Gründen stieß der Mercedes hierbei auf dem Verzögerungsstreifen in das Heck des Aufliegers. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Pkw-Fahrer schwerste Verletzungen. Für den aus Fürth stammenden Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige am Steuer des Lastwagens und sein Beifahrer im Alter von 25 Jahren blieben unverletzt.

Um den tödlich Verletzten aus dem zerstörten Mercedes bergen zu können, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein hydraulisches Rettungsgerät einsetzen.



Die Feuerwehr Aschaffenburg, die mit Kräften der Ständigen Wache und mehreren Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr, alarmiert war, leuchtete und sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Autobahnmeisterei bei der Ausleitung des Verkehrs.

Bezüglich des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der den genauen Ablauf rekonstruieren soll. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der mit Öl verschmutzten Fahrbahn kam neben der Autobahnmeisterei auch eine Fachfirma mit einer speziellen Reinigungsmaschine zum Einsatz. Die Autobahn war in Richtung Würzburg mehrere Stunden komplett gesperrt. Dies sorgte auf den Umleitungsstrecken durch Aschaffenburg für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

