Unfall auf A3 bei Stockstadt

Gegen 6.00 Uhr war der 29-jährige Mercedes-Fahrer auf der Autobahn Richtung Frankfurt unterwegs. Gegen Höhe der Anschlussstelle Stockstadt wollte der Mann einen Fahrstreifenwechsel vornehmen, hierbei wurde ihm vermutlich die regennasse Fahrbahn zum Verhängnis. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Mittelleitplanke und kam nach etwa 100 Metern auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Während der Fahrer mit einem Schrecken davon kam entstand an dem Transporter wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Stockstadt und Großostheim sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau führte. Zur Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe rückte eine Fachfirma an. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

