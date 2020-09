Lastwagen-Unfall: Anschlussstelle A3 zur B 469 bei Stockstadt gesperrt

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 7 Uhr, als ein 64 Jahre alter Sattelzugfahrer von der A3, in Richtung Würzburg fahrend, an der Anschlussstelle zu B469 von der Autobahn abfahren wollte. Vermutlich auf Grund eines Bremsfehlers verlor der Mann die Kontrolle über seine Iveco-Zugmaschine und prallte gegen an Anpralldämpfer an der Leitplanke. Durch den Aufprall knickte die die Zugmaschine ein und verkeilte sich mit dem Auflieger. Der Sattelzug blieb schließlich quer zur Fahrbahn stehen und blockiert die Ausfahrt.

Der Fahrer überstand den Aufprall mit leichten Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Aufräumarbeiten werden sich noch bis in den späten Vormittag hinziehen, denn um den Sattelzug zu bergen musste eine Spezialfirma zur Unfallstelle kommen. Eine weitere Fachfirma band auslaufendes Öl und Betriebsstoffe aus dem Sattelzug.

Bis zum Eintreffen der Spezialisten und der Autobahnmeisterei sicherten die Feuerwehren aus Stockstadt und Großostheim die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn soweit möglich. Der Sachschaden am Sattelzug und den Leitplanken dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.

rah