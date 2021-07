Gegen 7.30 Uhr war der 19-jährige Fiat-Fahrer mit drei weiteren Personen Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor Rastanlage Rohrbrunn wollte er einen Lastwagen überholen. Als er auf die mittlere Spur wechseln wollte, bemerkte er, dass auf dem Fahrstreifen ein Fahrzeug von hinten heranfuhr und brach den Überholvorgang ab. Dabei prallte er in das Heck des Lasters. Der LKW-Fahrer und der Fiat-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen anhalten.

Der Fiat geriet in Brand, alle 4 Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Für den Fiat kam jedoch jede Hilfe zu spät. Als die Feuerwehren aus Alsfeld und Marktheidenfeld hinzukamen, stand das Auto lichterloh in Flammen. Dennoch hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Von dem Fiat blieb jedoch nur ein ausgebranntes Gerippe übrig.

Der Fiat-Fahrer und seine drei Mitfahrer waren durch den Zusammenstoß mit dem Laster leicht verletzt worden. Sie wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die drei Mitinsassen kamen ins Krankenhaus. Kurzfristig musste die Autobahn voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung des Autos auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. Sachschaden: Mehrere Tausend Euro.