Unfall auf A3 bei Goldbach: Autofahrer übersieht Sattelzug

Ein 55-Jähriger Aschaffenburger war mit seinem Seat an der Anschlussstelle Goldbach vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesautobahn aufgefahrenund übersah einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden bulgarischen Sattelzug. Das Auto wurde am Heck erfasst, stellte sich quer vor die Zugmaschine und wurde von dieser einige Metergeschoben. Verletzt wurde niemand. Die Einhausung war kurzzeitig vollgesperrt, für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die weitere Aufnahme erfolgte mit dennoch fahrbereiten Fahrzeugen außerhalb der Bundesautobahn.Der Schaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

sob/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach