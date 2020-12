Unfall auf A3 bei Bessenbach: Zwei Autos kollidieren

Gegen 12.15 Uhr war ein 34-Jähriger VW-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlusstellen Hösbach und Bessenbach-Waldaschaff prallte er aus bisher unbekannten Gründen auf dem linken Fahrstreifen in das Heck eines BMW. Beide Fahrzeugführer hielten ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen an.

Während an den Autos Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden, blieben beide Fahrer weitesgehend unverletzt. Lediglich der Fahrer des VW musste durch den Rettungsdienst gecheckt aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des BMW wurde nicht verletzt.

Die Feuerwehren aus Hösbach und Waldaschaff, sowie Kräfte der Autobahnmeisterei sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Kurzzeitig musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr auf zwei Fahrstereifen vorbeifließen.

sob/Ralf Hettler