Unfall auf A3 bei Aschaffenburg – Eine Person verletzt

Gegen 17.30 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der rechten Fahrspur in Richtung Norden unterwegs, als ihm ein 55-jähriger Fahrer eines Fiat Doblo bei einem mutmaßlichen Überholmanöver auf das Fahrzeugheck auffuhr.

Der VW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Beide Fahrer konnten die Fahrzeuge noch von der Fahrbahn auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und verständigten die Polizei. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fiat-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Zudem musste der 55-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Einbruch in Einfamilienhaus in Mömbris – Bargeld gestohlen

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag ist ein Unbekannter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchte der Täter das gesamte Haus und verließ es mit Bargeld als Beute. Die Kripo Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Hauseigentümer stellte am Donnerstag fest, dass ein Unbekannter am Nachmittag in der Zeit von 15.50 Uhr bis 18.00 Uhr gewaltsam in sein Haus in der Klingerstraße eingedrungen war. Dem Sachstand nach brach der Täter ein Fenster auf und gelangte so in die Wohnung.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchte der Unbekannte nahezu das gesamte Haus und machte sich schließlich mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich aus dem Staub.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Aschaffenburg auch nach Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Mömbris beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Parfumdiebe in Aschaffenburger City Galerie – Schneller Fahndungserfolg der Polizei

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag konnte die Polizei Aschaffenburg zwei Ladendiebe nach einer schnell eingeleiteten Fahndung festnehmen. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Um 15.40 Uhr hatte ein Ladendetektiv die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 37 Jahren dabei beobachten können, wie diese wertige Parfumflaschen einsteckten und das Geschäft verließen.

Die daraufhin sofort verständigte Polizei konnte die beiden Männer schließlich auf ihrer Flucht mit einem Pkw auf der B8 stadtauswärts feststellen und vorläufig festnehmen. Die Durchsuchung des Fahrzeugs brachte auch das Diebesgut zu Tage.

Die Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Brennende Hecke und Mülltonne – Feuerwerkskörper mutmaßlich Brandursache

STADT UND LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend kam es in Kleinostheim und Aschaffenburg zu gleich zwei Kleinbränden, bei denen eine Mülltonne und eine Hecke Feuer gefangen hatten. In beiden Fällen waren mutmaßlich Böller für die Entstehung ursächlich.

Um kurz nach 20.00 Uhr meldete ein Zeuge einen qualmenden Abfallbehälter in der Scheblerstraße in Kleinostheim. Der Abfalleimer konnte schnell abgelöscht werden. Das Plastik war teilweise geschmolzen.

Gegen 19.15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant eine rauchende Gartenhecke in der Bavariastraße in Aschaffenburg, die ebenfalls Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte den Brand rasch löschen, sodass nichts Schlimmeres passierte.

In beiden Fällen waren offensichtlich Silvesterböller brandursächlich. Hinweise auf die unbekannten Verursacher gibt es bislang nicht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr, kam es zur Sachbeschädigung an zwei Pkw in der Gartenstraße. Ein schwarzer Toyota Aygo und ein brauner Honda Jazz wurden offensichtlich mutwillig zerkratzt.

BESSENBACH, OT OBERBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein grauer Seat Formentor am Heck beschädigt wurde. Das Fahrzeug war im Ottilienweg abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

