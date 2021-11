Unfall an Staustufe Rothenfels: Drei Verletzte, davon eine schwer

An der Staustufe Rothenfels ist es am Montag zu einem Unfall gekommen.

Der Polizei zufolge war die 20 Jahre alte Audi-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache mit halber Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Fahrer des 40-Tonners wollte ausweichen, doch es kam zum Zusammenstoß und er verlor die Kontrolle. Der Lastwagen rutschte in die Leitplanke, einen Abhang herunter und rutschte 50 Meter im Straßengraben bis er liegenblieb.

Hinter dem Laster war eine 61 Jahre alte Frau unterwegs, die dem Unfall auswich und mit ihrem Auto gegen einen Leitpfosten fuhr. Hinter der Audi-Fahrerin fuhr eine weitere Frau, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, und mit ihrem Auto ins Heck des Audi krachte.

Diese Frau und der Lastwagen-Fahrer wurden verletzt, die 20-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei Verletzte in ein Krankenhaus. Am Audi und dem hinter ihm fahrenden Auto sind laut Polizei Totalschaden entstanden, am Laster etwa 40.000 Euro Schaden. Dazu kommen die Bergungskosten, die insbesondere für den Laster erheblich sein dürften, da hierfür eine Spezialfirma anrückte.

ves