Unfall an der City-Galerie sorgt für Stau in der Aschaffenburger Innenstadt

Verkehrsunfall in der Goldbacher Straße in Aschaffenburg.

Gegen 16 Uhr war ein Ford-Fahrer auf der Goldbacher Straße in Richtung Stadtring unterwegs. In Höhe der City Galerie musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender Nissan-Fahrer vermutlich zu spät und prallte in das Heck des Fiesta. Durch den Zusammenstoß liefen Betriebsstoffe aus dem Nissan aus und verunreinigten die Fahrbahn auf etlichen Metern. Die Feuerwehr Aschaffenburg rückte an, um die Ölspur zu beseitigen. Hierzu musste die Goldbacher Straße Richtung Stadtring gesperrt werden. Dadurch kam es rund um die City Galerie zu erheblichen Staus.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Während der Fiesta noch fahren konnte, musste der Nissan abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Ralf Hettler