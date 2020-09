Unfall an der Autobahnausfahrt zur B8 bei Altfeld

Gegen 22.30 Uhr kam es am Mittwoch an der Anschlussstelle Marktheidenfeld zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Beide fuhren zunächst wegen der Vollsperrung von der BAB ab. An der Einmündung zur Bundesstraße 8 standen sie nebeneinander und bogen dann, vermutlich zur gleichen Zeit, nach rechts ab. Dabei kam es zur seitlichen Kollision, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Die Beteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang.

Radfahrer in Marktheidenfeld verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwochmorgen wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Eine Autofahrerin wollte aus der Tiefgarage in die Bronnbacher Straße einfahren. Dabei übersah sie den 71-jährigen Radler, der gegen die Front des VW-Polo stieß und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand vermutlich nicht.

Fahrzeug zerkratzt

Karbach, Lkr. Main-Spessart Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen an einem Pkw. Der Audi war Am Erlenbrunnen geparkt. Währenddessen wurden die beiden Türen auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Marktheidenfeld unter T. 09391-9841-0 erbeten.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld