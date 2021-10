Unfall an Bushaltestelle in Obernburg - Schülerin verletzt

Zur Unfallzeit hatte eine Obernburgerin ihr Kind mit dem Fahrzeug zur Schule gebracht und im Bereich der Bushaltestelle fuhr die aus dem Auto gelassen. Beim Ausfahren aus der Haltestelle krachte die Wegfahren Skodafahrerin gegen einen vor ihrem Pkw haltenden Ford Focus. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die im Focus sitzende Schülerin leicht verletzt, konnte jedoch am Unterricht teilnehmen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Einbruch in Kiosk

Mönchberg. Ein Einbruch in die Minigolfanlage ist am vergangenen Wochenende in der Zeit von 17.10.2021, 21:00 (So) - 19.10.2021 09:30 Uhr, verübt worden. Noch Unbekannte haben versucht, über ein Fenster der Gaststätte in den Gastraum einzudringen. Die Täter richteten lediglich Sachschaden an, ihre Versuche, das Fenster aufzuhebeln, scheiterten.

Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Erlenbach. Bei einem Unfall in der Krankenhausstraße ist am Dienstag Mittag, gegen 13.30 Uhr hoher Sachschaden entstanden. Zur Unfallzeit wollte ein VW Golffahrer rückwärts aus dem Parkplatz des dortigen Pflegeheimes in die Krankenhausstraße einfahren. Hierbei übersah der Elsenfelder ein Notarztfahrzeug, das vom Krankenhaus kommend Richtung Miltenberger Straße unterwegs war. Der Golf prallte rückwärts in die Fahrzeugfront des Einsatzfahrzeuges. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Notarztfahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.