Unfall an Autobahnabfahrt der A3 – niemand verletzt

Dessen Fahrer wollte gegen 11.20 Uhr, aus Richtung Würzburg kommend, im Anschluss auf die B8 in Richtung Wertheim auffahren. Trotz eines Ausweichmanövers der 73-jährigen Chevrolet-Fahrerin, die aus Richtung Wertheim die B8 befuhr, kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw. Verletzt wurde dem Sachstand nach glücklicherweise niemand. Der Blechschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Reh tödlich verletzt

RODEN. Tödliche Verletzungen erlitt ein Reh bei einem Wildunfall in den frühen Mittwochmorgenstunden. Gegen 05.45 Uhr befand sich ein Autofahrer mit seinem BMW auf der Verbindungsstraße von Urspringen Richtung Ansbach, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier überlebte den Zusammenprall nicht. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter.

Pkw macht sich selbständig

MARKTHEIDENFELD. Offensichtlich ungenügend gegen Wegrollen gesichert hatte ein 32-Jähriger seinen Opel am Montagabend, gegen 18.35 Uhr, am Wendeplatz des Seitenberges. Nachdem der Fahrer den Pkw verlassen hatte, machte sich dieser selbstständig, rollte rückwärts und prallte gegen einen anderen geparkten Pkw, in der Folge gegen einen Gartenzaun und letztlich den Briefkasten eines dortigen Anwesens. Die Bilanz: Rund 1.200 Euro Sachschaden. Die Streife der Marktheidenfelder Polizei nahm die Schäden auf und sorgte für den notwendigen Personalienaustausch zur Schadensregulierung.