Unfall am Radweg in Homburg: Radlerin leicht verletzt

Im Begegnungsverkehr auf dem Maintalradweg kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall, bei dem eine Radlerin leicht verletzt wurde. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 67-Jähriger aus Norddeutschland mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Bettingen in Richtung Homburg. In einem Kurvenbereich an einer kurzen Steigung soll er gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben, weswegen eine entgegenkommende Fahrerin mit ihrem Pedelec auf den unbefestigten Seitenstreifen auswich und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Über den Unfallhergang machten beide Beteiligte gegensätzliche Angaben. Ein Paar mit zwei kleinen Kindern, das zu dieser Zeit ebenfalls den Radweg befuhr, beobachtete den Unfall. Es wird gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391-9841-0, zwecks Klärung des Sachverhalts zu melden.

Mit Alkohol, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Karbach. Mit einem „frisierten“ Mofa war am Sonntagvormittag ein 37-jähriger aus dem Landkreis zwischen Zimmern und Marktheidenfeld unterwegs. Im Rahmen einer Lasermessung wurde der Mann auf dem Radweg neben der St 2438 mit 56 km/h gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er die Drosselung seines Mofas ausgebaut hatte. Lt. seinen Angaben würde es damit anstatt 25 km/h so um die 60 km/h laufen. Er konnte nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Eine sonstige Fahrerlaubnis besaß er nicht. Dafür hatte er aber eine leichte Alkoholfahne. Da er außerdem noch unter Medikamenteneinfluss stand, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwarten neben dem Verstoß gegen die Zulassungsverordnung Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Auto zerkratzt

Urspringen. Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro richtete ein bislang Unbekannter an einem geparkten Fahrzeug an. Der schwarze VW Golf war im Lindenweg geparkt. In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen wurde er durch mehrere Kratzer an Stoßstange, Kotflügel und Fahrertüre beschädigt. Zeugenhinweise werden unter T. 09391-9841-0 an die Polizei Marktheidenfeld erbeten.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld