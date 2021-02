Volvo-Fahrer übersieht VW im Neuen Kreisverkehr in Kleinheubach - 8000 Euro Schaden

Wie bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die eingesetzte Polizeistreife festgestellt wurde, befuhr der Fahrer des Volvo kurz vor dem Verkehrsunfall die Kreisstraße MIL 4, von Rüdenau kommend und wollte hier in den Kreisverkehr einfahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete der Volvo-Fahrer die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr fahrenden Kleintransporter und fuhr mit seiner Fahrzeugfront in dessen rechte Fahrzeugseite. Hierbei entstand am Volvo ein Sachschaden von rund 3000 Euro und am Kleintransporter ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz/ Infektionsschutzgesetz in Miltenberg

Miltenberg. Am Samstag, gegen 22.40 Uhr, wurden durch eine Streife der Polizei Miltenberg im Innenhof der Hauptschule, in der Luitpoldstraße, 3 männliche Jugendliche festgestellt die dort eine Shisha rauchten. Bei deren Kontrolle konnte bei einem der jungen Männer eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Den Besitzer des Betäubungsmittels erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er selbst, sowie die weiteren zwei Jugendlichen, die aus insgesamt drei unterschiedlichen Haushalten stammten, werden parallel hierzu, wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, zur Anzeige gebracht.



Leitplanke beschädigt und weitergefahren

Miltenberg. Am Samstag, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich in Miltenberg, auf der Staatsstraße 507, bei Kilometer 1,94, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Wie bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die eingesetzte Polizeistreife festgestellt wurde, befuhren der spätere Unfallverursacher, der mit einem Skoda unterwegs war, sowie ein vor ihm fahrender Audi die oben genannte Staatsstraße, von Eichenbühl kommend in Fahrtrichtung Miltenberg. Bei der oben genannten Kilometrierung wollte der Audi-Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen. Da er hier Gegenverkehr hatte, musste er verkehrsbedingt vor seinem Abbiegemanöver auf der Staatsstraße anhalten. Der nachfolgende Skoda-Fahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und konnte nur noch nach rechts ins Bankette ausweichen. Hierbei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite die rechts neben der Fahrbahn verlaufende Leitplanke und beschädigte diese. Nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke fuhr der Skoda-Fahrer weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen oder seine Unfallbeteiligung anzugeben. Da ein Zeuge des Verkehrsunfalls das Kennzeichen des unfallverursachenden Wagens der Polizei mitteilte, konnte diese relativ zügig den Unfallverursacher ermitteln. Am Skoda des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. An der beschädigten Leitplanke wird von einem Sachschaden von rund 50 Euro ausgegangen.





Unfall am Aldi-Markt in Kleinheubach

Kleinheubach. Bereits am Donnerstag, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr, ereignete sich in Kleinheubach, auf dem Parkplatz des dortigen „Aldi-Marktes“, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Wie bei der nachträglichen Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei in Erfahrung gebracht werden konnte, stellte die Fahrerin eines Suzuki diesen kurz vor dem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Aldi-Marktes ab, um im Markt selbst Einkäufe zu tätigen. Als sie nach ca. einer halben Stunde zu ihrem Wagen zurück kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Auto fest. Die Höhe des Unfallschadens wird auf rund 1200 Euro beziffert. Zum Unfallverursacher konnte die Anzeigeerstatterin keine Angaben machen da sich dieser vom Unfallort entfernte bevor die Geschädigte zu ihrem Wagen zurück kam.





Sachbeschädigungen an mehreren Autos in Kleinheubach

Kleinheubach. In der Zeit zwischen dem Freitag, 20 Uhr und dem Samstag, 15 Uhr, wurden in Kleinheubach, in der Poststraße, insgesamt vier geparkte Fahrzeuge durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dieser lief offensichtlich auf dem rechts der geparkten Autos gelegenen Bürgersteig an diesen vorbei und zerkratzte sie mit einem scharfen nicht näher bestimmbaren Gegenstand. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnten keine Hinweise auf den beziehungsweise die Täter erlangt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 3500 Euro geschätzt.





Hausfriedensbruch auf Gelände der Stadt Miltenberg bei Mainbullau

Mainbullau. Einem aufmerksamen Forstarbeiter fiel am Samstag, gegen 14.40 Uhr auf, dass sich auf dem ehemaligen eingezäunten und abgeschlossenen Gelände der US-Armee – Nato-Stützpunkt (jetzt Eigentum der Stadt Miltenberg) zwei männliche Personen aufhielten. Da ihm das Verhalten der beiden Männer eigenartig vorkam, setzte er die örtliche Polizei über seine Wahrnehmung in Kenntnis. Eine Überprüfung der beiden Männer durch die Polizei ergab, dass diese sich widerrechtlich innerhalb des abgeschlossenen Gelände aufhielten. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

