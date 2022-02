Unfall am Fußgängerüberweg in Hanau

Kurz vor 19 Uhr überquerte der Fußgänger den Überweg, als er von einem schwarzen Audi angefahren wurde. Anschließend fuhr der Autofahrer in Richtung Freiheitsplatz weiter. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen am Arm.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Autofahrer bereits ermitteln und sucht nun Zeugen zu dem Unfall. Diese können sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 melden.

Mülltonnen brannten - Zeugen gesucht

In Kesselstadt brannten am frühen Dienstag in der Dresdener Straße im Bereich der Hausnummern 36 - 60 mehrere Mülltonnen. Unbekannte haben gegen 3.15 Uhr vermutlich Böller in zwei Plastikmülltonnen geworfen. Das Feuer griff auf vier weitere danebenstehende Tonnen über. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

