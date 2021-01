Als die 82-jährige Fahrerin an der Kreuzung zur Großostheimer Straße (Chausseehaus) nach rechts in Richtung B469 abbog, übersah sie einen bevorrechtigten Renault aus Richtung Nilkheim kommend. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeugfronten. Der 38-jährige Renault-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Die Retter verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw wurden im vierstelligen Bereich beschädigt.