Wassereinbruch am Aschaffenburger Floßhafen: Fahrbahn abgesenkt

In der Baustelle eines Regenrückhaltebeckens war es am Freitag zu einem unplanmäßigen Wassereinbruch gekommen. Durch den Wassereinbruch wurde auch die Sole beschädigt. Nun pumpt das Technische Hilfswerk Wasser in die Baugrube, um einen Gegendruck zu erzeugen.

Meldung der Stadt Aschaffenburg:

Ab sofort ist die Straße am Floßhafen unter der Willigisbrücke bis zur Einmündung Dalbergstraße bis auf weiteres voll gesperrt. Eine Durchfahrt unter der Brücke ist nicht möglich. Der Verkehr wird umgeleitet.

Grund für die Sperrung ist ein Wassereintritt am Regenrückhaltebecken. Dadurch hat sich die Fahrbahn abgesenkt. Aus Sicherheitsgründen wurde eine Gasleitung geschlossen und die Gasversorgung auf eine andere Leitung umgelegt. Die betroffenen Anwohner sind informiert.

Momentan pumpt das THW Wasser in die Baustelle, um den Bereich zu stabilisieren. Weitere Prüfungen folgen.

Ralf Hettler