Unfälle in Mömbris und Karlstein

Diese wisch mit ihrem Pkw aus und konnte so den Zusammenstoß mit dem Pkw des 74 jährigen vermeiden, rammte jedoch eine Zapfsäule, so dass aus Sicherheitsgründen die Tankstelle bis zur Reparatur der Säule geschlossen bleiben muss. Die 59 jährige verletzte sich dabei leicht an der Hand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Karlstein. Kurz nach Mittag fuhr eine 56 jährige Fahrzeugführerin rückwärts aus ihrer Hofeinfahrt. Bei der Einfahrt in den fließenden Verkehr übersah sie jedoch eine Pickup. Der 44 jährige Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Da man beim Rückwärtsfahren besondere Sorgfalt walten lassen muss, kommt auf die Unfallverursacherin eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Karlstein. Am Freitagmittag rammte eine 53 jährige mit ihrem Quad einen Blumenkübel der in der Dettinger Str. zur Verkehrsberuhigung aufgestellt worden war. Dadurch kam sie zum Sturz und der Blumenküble wurde gegen die Gartenmauer des dortigen Anwesens geschoben. Sowohl am Quad, als auch am Blumenkübel sowie der Mauer entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Als der Anwohner, durch den Lärm aufmerksam geworden, hinzukam verweigerte die Frau die Angaben ihrer Personalien und entfernte sich mit Hilfe ihre hinzugekommen Ehemannes vom Unfallort. Sie konnte jedoch mit der Hilfe des Geschädigten ermittelt werden. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1200 Euro.

Falsche Polizisten klingeln

Krombach. Am frühen Freitagabend klingelten bei einer 84-jährigne Dame wahrscheinlich zwei nicht näher beschreibbare Herren. Sie erklärten ihr, dass gegen ihren Mann etwas „vorläge“ und erbaten Zutritt in das Haus. Da der Mann der Seniorin jedoch bereits vor einigen Jahren verstorben ist, wurde sie misstrauisch und erklärte den beiden falschen Polizeibeamten, dass sie jetzt erstmal die richtige Polizei holen würde. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider erfolglos.