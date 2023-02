Unterfranken: Unfälle im Alkohol- und Drogenrausch nehmen zu

Bereits im Jahr 2020 verzeichnete die Unfallstatistik einen deutlichen Sprung bei verletzten Radfahrern: Damals waren es 1237 innerhalb eines Jahres, rund 200 mehr als in den beiden Jahren zuvor. 2022 legte der Wert nochmals um rund 6 Prozent zu. Insgesamt wurden 1313 Radler bei Unfällen verletzt. Bei Verletzungen blieb es dabei nicht immer: Neun Menschen wurden bei Fahrradunfällen getötet, acht der neun Toten trugen keinen Helm. Von den 1313 verletzten Radfahrern hatte rund die Hälfte keinen Fahrradhelm auf.

Dass immer mehr Menschen auf E-Bikes umsteigen, schlägt sich auch in der Unfallstatistik nieder: Um 30 Prozent ist die Zahl dieser Unfälle binnen zwei Jahren gestiegen. Waren es 2020 noch 311 Unfälle mit Pedelecs, verzeichnete die Behörde für 2022 schon 405. Wer über Sicherheit auf dem E-Bike mehr erfahren will, könne an speziellen Trainings der Polizei teilnehmen, raten die Beamten. Von Mai bis August biete etwa die Polizei Obernburg ein Pedelec-Training für Umsteiger über 50 Jahren an.

Bei jedem fünften Verkehrstoten war Alkohol im Spiel

Sorge bereite die deutliche Zunahme an Verkehrsteilnehmern, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs sind, teilt die Behörde mit. Und tatsächlich häuften sich 2022 sowohl Unfälle, die von Trinkern verursacht wurden, als auch solche von anderweitig Berauschten. Die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss stiegen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Drittel. Waren es 2021 noch 360, so kletterte die Statistik für 2022 auf 486 Fälle. Noch drastischer fällt der Zuwachs bei Drogenfahrten aus: Mit 111 (2022) im Vergleich zu 78 (2021) Unfällen unter Drogeneinfluss ist der Wert um satte 42 Prozent gestiegen.

Auch Trunkenheitsfahrten, die die Polizei bei Kontrollen rechtzeitig stoppen konnte, haben deutlich zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der polizeilich beendeten Alkoholfahrten um 35 Prozent auf 1797 Fälle gestiegen.

Polizeipräsident Detlev Tolle nennt diese Zahlen im Pressebericht ein Warnzeichen. "Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen", folgert er für die Zukunft.

Mehr Unfälle als im Vorjahr - langfristig jedoch rückläufiger Trend

Insgesamt sind die Unfallzahlen in Unterfranken im Vorjahresvergleich gestiegen. Dabei nahmen die Zahlen zuletzt stetig ab. Die Polizei erklärt das so: In den Jahren 2020 und 2021 sorgten die pandemiebedingten Einschränkungen für erheblich weniger Verkehr und somit auch für weniger Unfälle. Verglichen damit sind die Zahlen 2022 zwar gestiegen. Trotzdem liegen sie mit 38.580 Unfällen (2022) noch unter dem vor-pandemischen Niveau von zuletzt 42.275 (2019).

Die Hauptursache für Unfälle mit Schwerverletzten und Toten bleibt laut Polizeistatistik weiter zu schnelles Fahren, wenn sie auch leicht zurückgegangen sind. Statt zehn (2021) starben im vergangenen Jahr neun Menschen bei Raserunfällen. Verletzt wurden statt 691 (2021) noch 633 (2022). Das ist nach Angaben der Polizei der Tiefststand innerhalb der vergangenen zehn Jahre.

Auch Motorradfahrer haben 2022 etwas weniger Unfälle gebaut als im Jahr zuvor. Zehn der der 582 Motorradunfälle verliefen dabei tödlich.

Annika Namyslo