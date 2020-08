Unerlaubte Spritztour eines 27-Jährigen bei Zellingen - und dann noch ohne Führerschein

Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem hatte sich der junge Mann den Wagen ohne Erlaubnis der Eigentümerin für die Spritztour ausgeliehen. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und die Eigentümerin des Autos verständigt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges.

Beim Einkaufen Geldbörse entwendet

Zellingen. Am Samstag gegen 18.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse samt Handy einer Kundin die sich gerade zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Sonnenstraße befand. Der Dieb nutzte scheinbar eine günstige Gelegenheit aus als die Geschädigte für einen kurzen Moment abgelenkt war. Das Mobiltelefon konnte glücklicherweise kurz darauf in einer Mülltonne am Lieferanteneingang des Supermarktes wiedergefunden werden. Von der Geldbörse samt Inhalt fehlt bislang jede Spur. Da der Diebstahl von der Geschädigten zunächst unbemerkt blieb liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

mkl/Polizei Karlstadt