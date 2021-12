Unerlaubt vom Unfallort entfernt

In Edelbach wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr eine Grundstücksmauer in der Frankenstraße umgedrückt. Bei dem Metallgeflecht, das mit Steinen befüllt war, handelt es sich um eine Grundstückseinfriedung. Hinweise auf einen Verursacher sind nicht bekannt. Der Schaden wird vom Eigentümer auf 100 Euro beziffert.

Am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2305 auf Höhe der „Dörsthöfe" zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Dabei wurde der Außenspiegel eines VW Multivan beschädigt. Die 49-jährige VW-Fahrerin konnte kaum Hinweise auf den Unfallgegner geben, der ohne Anzuhalten einfach weiterfuhr. Der Sachschaden wird auf gut 200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023-944-0 zu melden.

Alzenau. Eine aufmerksame Zeugin meldete am Freitagabend gegen 18 Uhr einen „Schlangenlinienfahrer" in Michelbach, Albstädter Straße. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife fuhr die Zeugin dem Kleintransporter hinterher. Bei der Verkehrskontrolle wurde bei dem 31-jährigen Toyota-Fahrer deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 1,74 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Führerschein und die Zündschlüssel des Pkw wurden sichergestellt und den Fahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei Alzenau/mm