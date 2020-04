Unerlaubt in Karlstein geangelt

Die Männer hatten schon 10 Fische gefangen, die sie lebend in einer Plastiktüte aufbewahrten, was aus Gründen des Tierschutzes absolut untersagt ist. Die südostosteuropäischen Männer im Alter von 40, 41 und 59 Jahren müssen sich jetzt wegen Diebstahls bzw. versuchtem Diebstahl, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sowie Ordnungswidrigkeiten nach dem Fischereirecht verantworten.

Verstoß Feiertagsgesetz

Aufgrund Beschwerden von Anwohnern wurden die Beamten der PI Alzenau am Freitagnachmittag auf einen 30jährigen Landschaftsgärtner aufmerksam, der im Bereich der Neuwiesenstraße mit einem Bagger trotz des Feiertages Arbeiten verrichtete. Der Mann gab an, gedacht zu haben, dass sein Bagger auch nicht viel lauter sei als ein Pkw und sich daher niemand über die Arbeiten am Feiertag beschweren werde.